Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В посольстве России побещали помощь матери убитых в Таиланде россиян

Посольство России в Таиланде поможет матери убитых брата и сестры Назимовых
Telegram-канал «Паттайя о А до Я»

Российское посольство в Таиланде окажет всю необходимую помощь матери погибших в королевстве брата и сестры Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

«Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — сказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

27 июля стало известно о пропаже двух молодых россиян — брата и сестры, чья семья проживает в Паттайе уже восемь лет. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

31 июля обвиняемые в похищении 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова признались в их убийстве и рассказали, где закопали тела россиян.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Нишевый» — претендент на слово года. Как бунт против трендов стал трендом и проник в повседневную речь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!