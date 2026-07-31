В посольстве России побещали помощь матери убитых в Таиланде россиян

Российское посольство в Таиланде окажет всю необходимую помощь матери погибших в королевстве брата и сестры Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

«Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — сказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

27 июля стало известно о пропаже двух молодых россиян — брата и сестры, чья семья проживает в Паттайе уже восемь лет. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

31 июля обвиняемые в похищении 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова признались в их убийстве и рассказали, где закопали тела россиян.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.