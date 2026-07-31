На Урале суд арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого

Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина до 28 сентября

Суд Екатеринбурга арестовал Аркадия Вагнера — второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября», — сказал судья.

Накануне Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил до 26 сентября под арест первого фигуранта дела Александра Реверука.

Они оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

29 июля сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили 38-летнему екатеринбуржцу обвинение в избиении ученого, который впоследствии перенес инфаркт, а врачи не смогли его спасти.

По данным следствия, 13 июля в Екатеринбурге один из фигурантов дела в ходе возникшего конфликта применил силу в отношении директора аграрного научно-исследовательского центра Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ранее стороны конфликта с ученым Зезиным в Свердловской области написали заявления в полицию.