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Общество

Избившему ученого Зезина екатеринбуржцу грозит до семи лет колонии

Следком: избившему ученого Зезина мужчине предъявили обвинение в хулиганстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили 38-летнему екатеринбуржцу обвинение в избиении ученого, который впоследствии перенес инфаркт, и врачи не смогли его спасти. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Задержанному вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганские действия с применением оружия, либо совершенные группой лиц, в том числе по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение порядка. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 1 млн рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Ведущий дело следователь в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании для фигуранта меры пресечения в виде содержания под стражей.

Из материалов дела следует, что 13 июля возле дома на Главной улице Екатеринбурга обвиняемый избил 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее остановили совершавших правонарушение детей. Один из избитых почувствовал себя плохо и был госпитализирован, но не выжил.

Это был директор аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин. Вместе со своим заместителем Александром Шаниным он обследовал опытные поля и заметил несовершеннолетних на квадроциклах, уничтожавших посевы. Это оказались дети в возрасте от восьми до десяти лет. Ученые связались с их родителями и договорились, что отвезут детей в институт. Возле здания их встретили несколько мужчин на джипах.

Отец одного из детей, как впоследствии рассказал депутат областного парламента Вячеслав Вегнер, напал на 67-летнего Зезина и несколько раз ударил его по голове, а потом избил Шанина.

Ранее родители задержанных учеными детей подали встречные заявления в полицию.

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