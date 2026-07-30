Суд арестовал одного из обвиняемых по делу об избиении ученого Зезина

Суд арестовал до 26 сентября Реверука по делу об избиении Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Реверука по делу об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд избрал Реверуку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 26.09.2026 г. включительно», — говорится в сообщении.

Реверук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

По делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.

Ранее жена обвиняемого в избиении ученого заявила о травле семьи.