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Общество

Суд арестовал одного из обвиняемых по делу об избиении ученого Зезина

Суд арестовал до 26 сентября Реверука по делу об избиении Зезина
Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН/VK

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Реверука по делу об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд избрал Реверуку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 26.09.2026 г. включительно», — говорится в сообщении.

Реверук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

По делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.

Ранее жена обвиняемого в избиении ученого заявила о травле семьи.

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