Стороны конфликта с ученым Зезиным в Свердловской области написали заявления в полицию

В Свердловской области обе стороны конфликта с ученым Никитой Зезиным написали заявления в полицию. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что в ходе следствия будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

«Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в работе так называемый детектор лжи, более известный в народе как полиграф», — заявил Горелых.

До этого сообщалось, что правоохранители установили личности всех участников конфликта.

Как рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина.

22 июля стало известно, что спасти ученого не удалось. Ему было 67 лет.

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