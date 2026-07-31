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Общество

В Госдуме раскрыли подробности закона о запрете вейпов в регионах

Депутат Топилин объяснил влияние закона о запрете внейпов на стики
Shutterstock

Закон о праве регионов самостоятельно принимать решения о запрете вейпов не затронет системы нагревания табака, то есть не будет распространяться на стики. Об этом в подкасте Думы ТВ «Законный вопрос» рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Сразу — это не системы нагревания, не стики так называемые. Это исключительно устройства с жидкостью: то, что называем вейпами. Здесь у регионов появились полномочия по полному запрету», — пояснил депутат, добавив, что именно этот вопрос долгое время обсуждался.

Топилин отметил, что закон, который вступит в силу в марте будущего года, будет действовать в течение пяти лет – до 1 марта 2032 года.

Напомним, закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, президент РФ Владимир Путин подписал 26 июня. Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль. При этом ведомство должно разместить перечень таких регионов на своем сайте.

Кроме того, закон предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею.

Ранее в российском регионе ввели штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей.

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