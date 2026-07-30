В Нижегородской области ввели штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей

В Нижегородской области ввели административную ответственность за нарушения в сфере оборота вейпов и никотинсодержащих изделий. Соответствующий закон утвердило Заксобрание региона на очередном заседании, заявил в Telegram-канале глава ведомства Евгений Люлин.

Размер штрафов за незаконную реализацию, хранение или стимулирование спроса на данную продукцию строго регламентирован: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Контроль за соблюдением новых норм и ведение административных дел возложены на Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По мнению законодателей, наделение профильного ведомства такими полномочиями обеспечит оперативность реагирования на нарушения и усилит контроль над участниками рынка.

Люлин подчеркнул, что принятые меры направлены на защиту здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, и призвал бизнес отказаться от извлечения прибыли из реализации продукции, наносящей вред населению.

Ранее Саратовская облдума приняла закон о прекращении продажи вейпов на пять лет.