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Общество

В Нижегородской области ввели штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей

Нижегородские депутаты утвердили штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов
Shutterstock

В Нижегородской области ввели административную ответственность за нарушения в сфере оборота вейпов и никотинсодержащих изделий. Соответствующий закон утвердило Заксобрание региона на очередном заседании, заявил в Telegram-канале глава ведомства Евгений Люлин.

Размер штрафов за незаконную реализацию, хранение или стимулирование спроса на данную продукцию строго регламентирован: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Контроль за соблюдением новых норм и ведение административных дел возложены на Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По мнению законодателей, наделение профильного ведомства такими полномочиями обеспечит оперативность реагирования на нарушения и усилит контроль над участниками рынка.

Люлин подчеркнул, что принятые меры направлены на защиту здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, и призвал бизнес отказаться от извлечения прибыли из реализации продукции, наносящей вред населению.

Ранее Саратовская облдума приняла закон о прекращении продажи вейпов на пять лет.

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