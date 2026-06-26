Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Российские регионы получат возможность с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок его действия должен быть ограничен указанным периодом.

Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль. При этом ведомство должно разместить перечень таких регионов на своем сайте.

Кроме того, закон предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею.

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную — органы исполнительной власти субъектов РФ.

Закон, включающий и другие изменения, вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

До этого доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова рассказала «Газете.Ru», что вейпы с маслянистыми и сливочными вкусами часто содержат диацетил и 2,3-пентандиол — эти вещества усиливают повреждение иммунных клеток, что повышает риск образования атеросклеротических бляшек.

Ранее в Госдуме заявили, что вейпы опаснее обычных сигарет.