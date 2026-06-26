Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Путин подписал закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Российские регионы получат возможность с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок его действия должен быть ограничен указанным периодом.

Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль. При этом ведомство должно разместить перечень таких регионов на своем сайте.

Кроме того, закон предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею.

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную — органы исполнительной власти субъектов РФ.

Закон, включающий и другие изменения, вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

До этого доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова рассказала «Газете.Ru», что вейпы с маслянистыми и сливочными вкусами часто содержат диацетил и 2,3-пентандиол — эти вещества усиливают повреждение иммунных клеток, что повышает риск образования атеросклеротических бляшек.

Ранее в Госдуме заявили, что вейпы опаснее обычных сигарет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!