Диетолог ответил, кому опасно есть чернику

Диетолог Поляков: чернику не стоит есть при язвенной болезни

Чернику не стоит включать в рацион людям с некоторыми заболеваниями. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

В частности, ее не стоит употреблять пациентам с индивидуальной непереносимостью этой ягоды, поскольку у них может возникнуть аллергическая реакция.

«Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, при язвенной болезни, при повышенной свертываемости крови из-за содержания витамина К», — отметил Поляков.

По его словам, при сахарном диабете рекомендуется есть чернику в ограниченном количестве, поскольку чрезмерное потребление может негативно сказаться на уровне сахара в крови.

Ученые до этого выяснили, что антоцианы в чернике и голубике не только защищают клетки глаз от окислительного повреждения, но и ускоряют восстановление пигмента, помогающего видеть в темноте. Антоцианы — это природные растительные пигменты, которые содержатся в чернике, ежевике, черной смородине, краснокочанной капусте и других красных, синих и фиолетовых овощах и фруктах. Авторы работы проанализировали результаты предыдущих исследований и пришли к выводу, что эти соединения способны снижать риск ряда заболеваний глаз благодаря сразу нескольким механизмам.

Ранее диетолог рассказал о полезных свойствах черники.