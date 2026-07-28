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Общество

Диетолог рассказал о полезных свойствах черники

Диетолог Поляков: черника может улучшить иммунную систему
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Черника может принести пользу для здоровья людей, в том числе для сосудов и иммунной системы, при регулярном употреблении она станет профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Он подчеркнул, что в этой ягоде содержится большое количество антиоксидантов. Они обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободнорадикальное окисление клеток и поддерживают сосуды.

«Плюс в чернике больше витамина С, чем в голубике, который укрепляет сосуды, благоприятно влияет на работу иммунной системы, — пояснил Поляков.

По его словам, в составе черники есть также немного витаминов К и А.

Ученые до этого выяснили, что антоцианы в чернике и голубике не только защищают клетки глаз от окислительного повреждения, но и ускоряют восстановление пигмента, помогающего видеть в темноте. Антоцианы — это природные растительные пигменты, которые содержатся в чернике, ежевике, черной смородине, краснокочанной капусте и других красных, синих и фиолетовых овощах и фруктах. Авторы работы проанализировали результаты предыдущих исследований и пришли к выводу, что эти соединения способны снижать риск ряда заболеваний глаз благодаря сразу нескольким механизмам.

Ранее врач назвала самые полезные летние ягоды.

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