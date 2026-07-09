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Наука

Ученые выяснили, как вещества из черники защищают глаза

FBiosci: антоцианы черники ускоряют адаптацию глаз к темноте
Radovan1/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что антоцианы в чернике и голубике не только защищают клетки глаз от окислительного повреждения, но и ускорять восстановление пигмента, помогающего видеть в темноте. Обзор международной группы исследователей опубликован в журнале Food Bioscience.

Антоцианы — это природные растительные пигменты, которые содержатся в чернике, ежевике, черной смородине, краснокочанной капусте и других красных, синих и фиолетовых овощах и фруктах. Авторы работы проанализировали результаты предыдущих исследований и пришли к выводу, что эти соединения способны снижать риск ряда заболеваний глаз благодаря сразу нескольким механизмам.

По данным ученых, антоцианы обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они помогают защищать клетки сетчатки от повреждения активными формами кислорода, которые играют важную роль в развитии хронического воспаления, диабетической ретинопатии и других заболеваний глаз.

Кроме того, исследователи отмечают, что антоцианы способны улучшать микроциркуляцию в сетчатке, поддерживать работу фоторецепторов, ускорять восстановление родопсина — светочувствительного пигмента, необходимого для адаптации зрения к темноте, — а также защищать нервные клетки сетчатки.

По мнению авторов обзора, регулярное употребление продуктов, богатых антоцианами, может способствовать профилактике возрастных заболеваний глаз, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию.

При этом ученые подчеркивают, что у антоцианов есть существенный недостаток — низкая биодоступность. Их усвоение зависит от состава кишечной микробиоты и особенностей питания. Сейчас исследователи изучают способы повысить эффективность этих веществ, в том числе с помощью нанокапсулирования и сочетания с другими растительными соединениями.

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