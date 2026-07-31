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Общество

Главу комиссии США удивили последствиям атак ВСУ в Петербурге

Родни Кук поразился последствиям атаки ВСУ в Санкт-Петербурге в июне
Сергей Бобылев/РИА Новости

Родни Кук, возглавлявший американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, удивился последствиям украинских атак в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, результаты атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу он увидел из окна, завтракая со своим другом, директором Эрмитажа, Михаилом Пиотровским.

«Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», — поделился Кук.

Рассказывая о своем поездке в Петербург, американский чиновник высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу Северной столицы.

«Город выглядит прекраснее, чем когда-либо», — отметил он.

6 июня ВСУ устроили самую массовую атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрывали въезд в Кронштадт. В Ленинградской области начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек.

На фоне атак в Санкт-Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта», который должен был состояться в рамках в ПМЭФ.

Ранее в Петербурге ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА.

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