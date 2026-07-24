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Общество

В Петербурге ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Беглов: в Петербурге ликвидировано открытое горение на месте удара дронов ВСУ
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение на объектах гражданской инфраструктуры после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

24 июля город подвергся атаке украинских БПЛА, удар пришелся на Московское шоссе. Сейчас, по словам Беглова, ведется разбор конструкций.

«Радиационная обстановка находится в пределах нормы», — добавил губернатор.

Утром 24 июля Петербург подвергся налету украинских беспилотников. Беглов сообщил об ударе по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе около 05:47 (мск). Позже он заявил, что беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Там произошло обрушение конструкций, пострадавших нет.

Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила о приостановке работы логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи. Оба объекта находятся в Петербурге. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что при ударе дрона по складу в Ленобласти пострадали три человека.

Ранее генерал-майор раскрыл, откуда Украина ударила по Санкт-Петербургу.

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