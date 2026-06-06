В Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» после атаки БПЛА

В Петербурге после атаки ВСУ отменили фестиваль «Паруса Кронштадта»

В Санкт-Петербурге после массированной атаки украинских беспилотников отменили фестиваль «Паруса Кронштадта». Об этом сообщили в администрации Кронштадтского района города.

Уточняется, что мероприятие должно было состояться 6 и 7 июня в рамках одной из программ Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Однако из-за атаки на Кронштадт его отменили, а вход на территорию фестиваля временно закрыли из соображений безопасности.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Кронштадт также подвергся масштабной атаке украинских дронов. В связи с этим город был закрыт для въезда и выезда.

Музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» проходит ежегодно в июне. В его программу входит историческая, музыкальная, интерактивная и спортивная части. В рамках последней проходят яхтенные соревнования в акватории Финского залива.

Ранее Кронштадт открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников.