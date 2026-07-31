Пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS во Владивостоке

МЧС: пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке, предварительно, нет

При пожаре во Владивостоке на складе DNS по предварительной информации пострадавших нет. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС России.

«Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не ликвидирован», — добавил собеседник агентства.

Окончательная информация о пострадавших будет известна только после полной ликвидации огня и разбора завалов.

31 июля в главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

Позднее сообщалось, что тушение пожара на складе DNS во Владивостоке осложняется из-за ветра, пожару присвоен третий ранг. Тушение пожара также осложнено отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах, его производят подвозом воды автоцистернами. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.