Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS во Владивостоке

МЧС: пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке, предварительно, нет
МЧС Приморского края

При пожаре во Владивостоке на складе DNS по предварительной информации пострадавших нет. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС России.

«Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не ликвидирован», — добавил собеседник агентства.

Окончательная информация о пострадавших будет известна только после полной ликвидации огня и разбора завалов.

31 июля в главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

Позднее сообщалось, что тушение пожара на складе DNS во Владивостоке осложняется из-за ветра, пожару присвоен третий ранг. Тушение пожара также осложнено отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах, его производят подвозом воды автоцистернами. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!