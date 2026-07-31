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Общество

У горящего во Владивостоке склада частично обвалилась крыша

МЧС: пожару на складе DNS во Владивостоке присвоили третий ранг
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке на площади порядка 1 тыс. кв. м осложняется из-за ветра, пожару присвоен третий ранг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что тушение пожара также осложнено отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах, его производят подвозом воды автоцистернами.

По словам корреспондента агентства, у горящего склада произошло частичное обрушение крыши. В публикации отмечается, что на месте происшествия видно, что часть здания горящего склада провалилась внутрь.

31 июля в главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания — 1 тысяча квадратных метров.

Позднее стало известно, что во Владивостоке загорелось здание склада DNS на улице Днепровской.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.

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