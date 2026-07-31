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Общество

Во Владивостоке загорелся склад

МЧС: пожар на площади 1 тыс. «квадратов» тушат на складе во Владивостоке
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания — 1 тысяча квадратных метров. Об этом главное управление МЧС России по Приморскому краю сообщило в «Макс».

В публикации отмечается, что склад находится на улице Днепровской.

В ведомстве добавили, что на месте возгорания работают 22 специалиста пожарно-спасательного подразделения и семь единиц техники.

Накануне стало известно, что в поселке Домбаровском Оренбургской области из-за угрозы распространения ландшафтного пожара 70 домохозяйств приняли решение покинуть свои дома.

Природный пожар охватил территорию площадью свыше 1 тысячи гектаров в Домбаровском районе и Ясненском муниципальном округе. Спасательные службы приступили к заблаговременному переселению жителей. Для размещения людей подготовлены три пункта временного пребывания.

Ранее несколько европейских стран охватили сильные лесные пожары.

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