В Роспотребнадзоре рассказали об изменении с сентября состава вакцин против гриппа

Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится — поменяются все три штамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России.

Гавный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что вакцинация против гриппа, пневмококковой инфекции и других инфекционных заболеваний не только снижает вероятность заражения, но и способствует увеличению продолжительности жизни пожилых людей. По словам специалиста, любой инфекционный процесс сопровождается выраженным воспалением, а воспалительные реакции ускоряют старение организма. Именно поэтому прививки помогают не только защититься от инфекций, но и замедлить возрастные изменения.

Ранее в России приняли закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок.