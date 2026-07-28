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Общество

Стало известно о рекомендации Роспотребнадзора по вакцинации в регионах

РИА: Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа до 60% россиян в регионах РФ
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В документе говорится о необходимости обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2026 года с охватом до 60% от численности населения региона. В том числе не менее 75% от численности граждан из групп риска, включая иммунизацию лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Кроме того, четырехвалентными инактивированными вакцинами рекомендуется прививать детей и лиц старше 60 лет, уточняет агентство.

До этого главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что вакцинация против гриппа, пневмококковой инфекции и других инфекционных заболеваний не только снижает вероятность заражения, но и способствует увеличению продолжительности жизни пожилых людей. По словам специалиста, любой инфекционный процесс сопровождается выраженным воспалением, а воспалительные реакции ускоряют старение организма. Именно поэтому прививки помогают не только защититься от инфекций, но и замедлить возрастные изменения.

Ранее в России приняли закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок.

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