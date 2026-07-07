В России приняли закон о выплатах при осложнениях от прививок

Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что теперь медицинские организации будут передавать информацию о поствакцинальных осложнениях напрямую Соцфонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Выплаты будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически.

Если человека не удалось спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через «Госуслуги».

Также закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, а теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также учредить знак «Почетный донор России» трех степеней.

Ранее в Госдуме напомнили о праве россиян уйти на больничный на год.