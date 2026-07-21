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Общество

В Минздраве назвали вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым

Гериатр Ткачева: прививки от гриппа и пневмококка помогают замедлить старение
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вакцинация против гриппа, пневмококковой инфекции и других инфекционных заболеваний не только снижает вероятность заражения, но и способствует увеличению продолжительности жизни пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По словам специалиста, любой инфекционный процесс сопровождается выраженным воспалением, а воспалительные реакции ускоряют старение организма. Именно поэтому прививки помогают не только защититься от инфекций, но и замедлить возрастные изменения.

Ткачева отметила, что вакцинация оказывает влияние не только на профилактику заболеваний, но и на процессы старения. Она подчеркнула, что раньше подобный эффект прививок не рассматривался, однако сегодня вакцинацию относят к мерам геропротекции.

Гериатр добавила, что людям пожилого возраста следует уделять особое внимание вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. По ее словам, именно эти заболевания являются одними из основных угроз для старшего поколения, предотвратить которые можно с помощью прививок.

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