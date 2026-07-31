В Приморье медведь напал на работницу парка во время кормления

Медведь напал на сотрудницу парка «Дора» в Уссурийске во время кормления животных и откусил ей часть правой руки. Об этом сообщает Telegram-канал VDK_Tiger.

По его данным, пострадавшая была экстренно госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту происшествия Следственный комитет России по Приморскому краю организовал доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента, в том числе проверить соблюдение правил безопасности при работе с хищниками, а также действия должностных лиц и сотрудников парка.

До этого в Нижневартовске мужчина и женщина забрались на опору линии электропередачи (ЛЭП) после того, как встретили медведицу с медвежонком. После этого грибники позвонили в полицию. На место прибыли спасатели и сняли пару с ЛЭП. При осмотре территории медведей не обнаружили.

До этого в Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села: хищник ворвался в несколько домов и устроил погром. Семье с маленьким ребенком пришлось спасаться от зверя на крыше дома.

Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.