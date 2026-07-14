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Общество

В Якутии отец и сын спаслись от разъяренного медведя, забравшись на крышу дома

В Якутии медведь ворвался в четыре дома и устроил погром
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села, хищник ворвался в несколько домов, людям пришлось спасаться на крыше. Об этом сообщает ЯСИА.

Зверь вышел в село Хатыстыр 11 июля. Около шести утра медведь прошелся по веранде одного из домов, пока хозяева спали, и вскоре ушел. Затем он проник еще в два дома, где никого не было, разбил мебель и разворошил все внутри.

Вечером хищник выломал запертую дверь в доме, где находились мужчина и его маленький сын. Хозяин успел подняться на второй этаж, взял ребенка и забрался с ним на крышу, откуда вызвал помощь по телефону. Охотники с собаками выследили зверя и ликвидировали его в лесу в 200 метрах от жилых домов, пострадавших нет.

До этого бурый медведь забрел в отель в Тибете и вскрыл номер с двумя гостями. По словам постояльцев, они несколько секунд смотрели на неожиданного гостя, не зная, как реагировать. Зверь не проявил агрессии и вскоре самостоятельно вышел из номера. После этого владелец гостиницы с помощью фонаря и подручных средств смог выгнать животное из здания.

Ранее в Бурятии медведь пытался разгромить палаточный лагерь на Байкале.

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