Хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя

В США собака спасла ребенка от нападения молодого черного медведя, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 4 июля в Торрингтоне, штат Коннектикут, когда шестилетний Колтон играл во дворе дома. Рядом с ним находилась 11-летняя хаски по кличке Белла, которая, увидев, что зверь почти вплотную приближается к ребенку, догнала его и укусила за спину.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как хищник убегает с асфальтовой дорожки, а собака преследует его, отгоняя прочь от дома семьи.

Отец мальчика Джефф Таззара рассказал CTPost, что Белла обычно держится рядом с детьми и уже не раз вставала между ними и незнакомцами.

После инцидента власти штата наградили собаку официальной грамотой за храбрость.

Ранее под Красноярском благодаря собаке успели спасти маленьких детей из болота.