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Общество

В Нижневартовске грибники забрались на опору ЛЭП, спасаясь от медведей

В Нижневартовске спасатели сняли с опоры ЛЭП грибников, испугавшихся медведей
JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

В Нижневартовске мужчина и женщина, отправившиеся за грибами, встретили медведицу с медвежонком, сообщил Telegram-канал «Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел в районе станции «Нижневартовск-2». Грибники испугались и забрались на опору ЛЭП, откуда сообщили о случившемся в полицию.

На место прибыли спасатели, нашли пару и сопроводили их к машине. Медведей при осмотре территории не обнаружили, сообщили в администрации города.

До этого хаски спасла ребенка от нападения молодого медведя. Инцидент произошел 4 июля в штате Коннектикут, когда шестилетний Колтон играл во дворе дома. Рядом с ним находилась 11-летняя хаски, которая, увидев, что зверь почти вплотную приближается к ребенку, догнала его и укусила.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как хищник убегает с асфальтовой дорожки, а собака преследует его, отгоняя прочь от дома. После случившегося власти штата наградили животное официальной грамотой за храбрость.

Ранее медведь напал на пожилую супружескую пару во время рыбалки.

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