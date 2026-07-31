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Общество

Во Владивостоке загорелся склад DNS

ТАСС: пожар произошел на складе DNS во Владивостоке
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Здание склада DNS загорелось во Владивостоке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел на складе на улице Днепровская. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров.

На месте происшествия виден столб густого черного дыма.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают 22 специалиста пожарно-спасательного подразделения и семь единиц техники.

Накануне природный пожар охватил территорию площадью свыше 1000 гектаров в Домбаровском районе и Ясненском муниципальном округе Оренбургской области. Спасательные службы приступили к заблаговременному переселению жителей. Для размещения людей подготовили три пункта временного пребывания.

По словам губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева, 70 домохозяйств приняли решение покинуть свои дома.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.

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