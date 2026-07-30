В Оренбуржье жители 70 домов согласились на эвакуацию из-за пожара

В поселке Домбаровский Оренбургской области из-за угрозы распространения ландшафтного пожара 70 домохозяйств приняли решение покинуть свои дома. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развернуто три», — написал Солнцев.

По его словам, обстановка в Домбаровском районе остается напряженной. Порывы ветра усилились, что ускорило продвижение огня.

Для эффективной ликвидации чрезвычайной ситуации на территории сформированы два оперативных участка: первый отвечает за локализацию огня вблизи поселка Домбаровский, второй — в районе детского лагеря «Сокол», где в настоящий момент отдыхающих нет. В тушении участвуют 43 специалиста, 17 единиц спецтехники и БПЛА, предназначенный для мониторинга фронта пожара. На текущий момент пострадавших не зафиксировано. Все профильные ведомства и экстренные службы переведены на усиленный график работы.

До этого стало известно, что природный пожар охватил территорию площадью свыше 1 тысячи гектаров в Домбаровском районе и Ясненском муниципальном округе. Спасательные службы приступили к заблаговременному переселению жителей. Для размещения людей подготовлены три пункта временного пребывания.

Ранее несколько европейских стран охватили сильные лесные пожары.