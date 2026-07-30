МЧС: пожар угрожает поселку и детскому лагерю в Оренбургской области

В Домбаровском районе Оренбургской области пожарные ликвидируют ландшафтный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере «Макс».

«В Домбаровском районе произошел ландшафтный пожар. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Существует угроза населенному пункту Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю «Сокол», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время детей в лагере нет.

При этом в превентивных целях проводится эвакуация. Как объяснили в МЧС, распространению огня способствует сильный порывистый ветер.

К тушению возгорания привлечено более 40 человек и 17 единиц техники.

До этого несколько европейских стран охватили сильные лесные пожары. При этом они попали в ловушку санкций из-за отсутствия возможности использовать российские Ка-32 для тушения огня. Рестрикции не позволяют обслуживать вертолеты, вследствие чего те пришлось вывести из эксплуатации. Испания пыталась добиться смягчения ограничений, но потерпела неудачу и не смогла заменить Ка-32 европейскими аналогами.

Ранее на Кубани мужчина устроил пожар на турбазе, чтобы отомстить охраннику.