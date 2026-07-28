«Самые масштабные со времен войны»: в Европе бушуют лесные пожары

Несколько европейских стран охватили сильные лесные пожары. При этом страны попали в ловушку санкций: они больше не могут использовать российские Ка-32 для тушения огня. Рестрикции не позволяют им обслуживать вертолеты, из-за чего те пришлось вывести из эксплуатации. Испания пыталась добиться смягчения ограничений, но потерпела неудачу и не смогла заменить Ка-32 европейскими аналогами. Сейчас страна страдает от беспрецедентных пожаров, в общей сложности огонь уже уничтожил почти 90 тыс. гектаров леса.

Европейские страны больше не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, однако сейчас они выведены из эксплуатации. Санкции препятствуют закупке запасных частей и проведению технического обслуживания. В результате эти российские вертолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее в труднодоступные районы, были отстранены от полетов», — уточняет издание.

По данным Berliner Zeitung, правительство Испании пыталось добиться смягчения санкций,чтобы получить возможность закупать запчасти для российских вертолетов, однако эта попытка не увенчалась успехом. В Брюсселе посчитали, что Мадрид мог бы закупить европейские аналоги, например, у французской Airbus. Однако эта инициатива провали из-за нехватки средств.

Кроме Испании, Ка-32 для тушения пожаров раньше также применяли Португалия, Греция, Болгария и Кипр, однако теперь они не могут это делать. Лиссабон на фоне санкций передал свои вертолеты Киеву, однако заменить их так и не смог.

Свирепые пожары

Новость о российских вертолетах появилась на фоне масштабных лесных пожаров, которые охватили Францию и Испанию. В этих странах огонь уже уничтожил сотни гектаров лесных массивов и заставил покинуть свои дома более 300 тыс. человек.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентным пожаром и переживает самую тяжелую ситуацию со времен Второй мировой войны. По последним данным, в ходе борьбы с возгораниями пострадали 88 пожарных, разрушено 240 жилых домов.

Один из самых крупных очагов располагается на юго-западе Франции в департаменте Жиронда — горят огромные площади лесов вокруг Бордо. Там выгорело 42 тыс. гектаров леса. Кроме того, под угрозой оказались оборонные и научные объекты, в том числе четыре завода компании ArianeGroup, один из которых производит топливо для баллистических ракет M51.

Масштабные пожары сформировали пирокумулонимбусы — это огромные грозовые огневые облака, которые порождают собственную погодную систему. Они создают новые очаги и плохо поддаются тушению. В Национальной федерации пожарных Франции заявили, что раньше никогда не сталкивалась с таким феноменом.

«То, что мы переживаем, — это не череда отдельных событий. Это самое болезненное проявление климатической чрезвычайной ситуации, которая делает лесные пожары шестого поколения более свирепыми, волны жары — более частыми, а нашу территорию — более уязвимой», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Из-за пожаров в Мадриде и провинции Авила испанские власти ввели режим чрезвычайной ситуации национального уровня. В районе Бургохондо (Авила) огонь уже уничтожил более 50 тыс. гектаров леса, а в общей сложности по всей стране выгорело более 85,5 тыс. гектаров.

При этом, как отмечается Reuters, в ближайшие дни Европу ждет очередная волна аномальной жары, которая может усугубить ситуацию.