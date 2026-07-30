У разбившегося в Петербурге строителя, которого спрятали в лесу, осталась дочь

78.ru: у разбившегося в Петербурге и спрятанного в лесу строителя осталась дочь

У 38-летнего строителя, который разбился на стройке в Петербурге и был спрятан в лесу, осталась дочь. Об этом со ссылкой на брата мужчины сообщает телеканал 78.ru.

Мужчина приехал в Петербург из Татарстана около полугода назад. По словам его брата, он ездил работать по разным городам. У рабочего осталась дочь, которой сейчас от 12 до 13 лет.

Мужчину без признаков жизни обнаружили прохожие 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина трудился на стройке и упал с высоты пятого этажа, получив несовместимые с жизнью травмы. По подозрению в попытке скрыть случившееся, спрятав рабочего в лесу, задержали его руководителя.

Ранее в Петербурге задержали главу стройфирмы, который избавился от разбившегося рабочего.