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Рабочий не выжил после падения на стройке в Петербурге и его спрятали в лесу

В Петербурге рабочий не выжил после падения на стройке и его спрятали в лесу
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге рабочего спрятали в лесу после того, как он упал на стройке и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по городу.

Мужчину без признаков жизни обнаружили прохожие 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина трудился на стройке и упал с высоты пятого этажа, получив несовместимые с жизнью травмы. По подозрению в попытке скрыть случившееся, спрятав рабочего в лесу, задержали его руководителя.

Предварительно, мужчина погрузил сотрудника в машину и вывез в лес. Возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два мигранта упали с 20 этажа на московской стройке и не выжили.

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