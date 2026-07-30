Рабочий не выжил после падения на стройке в Петербурге и его спрятали в лесу

В Петербурге рабочий не выжил после падения на стройке и его спрятали в лесу

В Петербурге рабочего спрятали в лесу после того, как он упал на стройке и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по городу.

Мужчину без признаков жизни обнаружили прохожие 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина трудился на стройке и упал с высоты пятого этажа, получив несовместимые с жизнью травмы. По подозрению в попытке скрыть случившееся, спрятав рабочего в лесу, задержали его руководителя.

Предварительно, мужчина погрузил сотрудника в машину и вывез в лес. Возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два мигранта упали с 20 этажа на московской стройке и не выжили.