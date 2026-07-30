В Петербурге задержан глава стройфирмы, избавившийся от тела сотрудника

В Санкт-Петербурге задержан руководитель стройфирмы, подозреваемый в сокрытии тела рабочего, который не выжил при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Как уточнили в экстренных службах, разбившийся мужчина был разнорабочим на объекте по адресу: Малый проспект Петроградской стороны, дом 42. Согласно открытым данным, заказчиком работ там выступает ООО «Стройпроект», руководителем которого является Александр Костылев.

Останки мужчины без внешних признаков насилия нашли прохожие 28 июля в лесном массиве у реки Сестры, что в Курортном районе. В ходе расследования правоохранители установили, что пострадавший упал с пятого этажа. Его начальник, пытаясь скрыть инцидент, спрятал тело в лесу, после чего был задержан.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия доя установления обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мужчина спрятал тело 17-летней девушки в чемодан и попался.