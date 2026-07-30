Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге задержан глава стройфирмы, избавившийся от тела сотрудника

В Петербурге задержали главу фирмы, который спрятал разбившегося сотрудника
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержан руководитель стройфирмы, подозреваемый в сокрытии тела рабочего, который не выжил при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Как уточнили в экстренных службах, разбившийся мужчина был разнорабочим на объекте по адресу: Малый проспект Петроградской стороны, дом 42. Согласно открытым данным, заказчиком работ там выступает ООО «Стройпроект», руководителем которого является Александр Костылев.

Останки мужчины без внешних признаков насилия нашли прохожие 28 июля в лесном массиве у реки Сестры, что в Курортном районе. В ходе расследования правоохранители установили, что пострадавший упал с пятого этажа. Его начальник, пытаясь скрыть инцидент, спрятал тело в лесу, после чего был задержан.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия доя установления обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мужчина спрятал тело 17-летней девушки в чемодан и попался.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!