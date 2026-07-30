Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале, оповещающем о ситуации на подходах к переправе.

Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности.

16 июля в ФСБ России сообщили, что ведомство предотвратило две попытки совершения терактов на Крымском мосту, подготовкой которых занимались украинские спецслужбы. У подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Их доставляли на территорию России с помощью БПЛА самолетного типа. Для подготовки предполагаемой диверсии также использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno. Кроме того, взрывчатое вещество было залито в аккумулятор второго автомобиля.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее на Украине захотели превратить Крым в «остров».