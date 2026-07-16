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Общество

ФСБ предотвратила две попытки теракта на Крымском мосту

ФСБ обнаружила около тонны финской взрывчатки для атак на Крымский мост
Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки совершения терактов на Крымском мосту, подготовкой которых, по данным ведомства, занимались украинские спецслужбы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По информации издания, у подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Как утверждается, взрывчатку доставляли на территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным публикации, для подготовки предполагаемой диверсии также использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno. Кроме того, взрывчатое вещество, как утверждается, было залито в аккумулятор второго автомобиля.

Как отмечает издание, общий объем обнаруженной взрывчатки составлял около тонны.

Газета также выяснила, что за организацией теракта стоял сотрудник ГУР Виталий Жикович, который на Украине проходит обвиняемым по делу о расправе над Анастасией Березовской — исполнительницы теракта в Монако против олигарха Ермолаева.

Ранее журналисты предрекли последствия для Украины после покушения на Ермолаева.

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