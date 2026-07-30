Бывшего кандидата в депутаты арестовали по подозрению в экстремизме

Экс-кандидат в депутаты гордумы Ульяновска арестован по обвинению в экстремизме

Суд арестовал бывшего кандидата в депутаты Ульяновской городской Думы Андрея Алымова. Мужчину обвиняют в в организации деятельности экстремистского сообщества, пишет «Коммерсантъ».

По данным источника, речь идет о причастности Алымова к группировке «Кизяевские», которая, по версии следствия, фактически была ячейкой АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Дело заведено по ч.1 ст.282.2 УК РФ, максимальным наказанием по которой является лишение свободы на 10 лет.

Группировка «Кизяевские», созданная в 2020 году на базе «Филатовских» (похожая по идеологии группа) в Ульяновске, пропагандировала криминальную идеологию и агрессию к обществу и полиции, при этом ее лидер Алексей Кизь скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Алымов учавствовал в выборах городскую Думу Ульяновска по Заволжскому округу №9, но проиграл своему конкуренту из КПРФ Антону Шилову.

Недавно московский суд признал блогершу Олесю Рожкову в пропаганде экстремистской атрибутики. Девушка выложила фото с букетом с надписью АУЕ.

Ранее россиянина арестовали на десять суток из-за фото торта с воровской символикой.