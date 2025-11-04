На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина арестовали на десять суток из-за фото торта с воровской символикой

«Осторожно, новости»: мужчину арестовали на 10 суток за торт с символикой АУЕ
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

В конце октября районный суд города Тогучин Новосибирской области арестовал 28-летнего мужчину на 10 суток из-за фотографии праздничного торта с символикой АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным суда, фотографию он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с подписью: «От родителей и жены. АУЕ».

В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, что изображение было направлено исключительно для личного пользования. Суд, тем не менее, зафиксировал то, что страница обвиняемого была открытой на момент публикации.

Судья постановил арестовать фигуранта на 10 суток по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

До этого в подмосковном Королеве тату-мастера оштрафовали на ₽1000 за использование изображения «воровской звезды» в рекламе своих услуг по сведению наколок. Сообщалось, на одной из фотографий правоохранители увидели на странице 39-летнего мастера процесс сведения татуировки со звездой запрещенного движения «Арестантского уголовного единства».

Ранее рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру за публичный выкрик «Жизнь ворам!».

