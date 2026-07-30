Российского студента ударила молния, юношу увезли в реанимацию

Студент попал в реанимацию после удара молнии в деревне Пожня Сосногорского района республики Коми. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Известно, что 19-летний парень находился на мосту, когда началась гроза. В один момент его ударила молния. Молодой человек получил ожоги, но выжил.

Друзья юноши вызвали скорую помощь, пострадавшего экстренно доставили в больницу. Помощь врачей оказалась своевременной — на момент публикации материала пострадавшего уже перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивают, как стабильное.

Недавно жуткая история произошла в США. 15-летний подросток не выжил, пытаясь защитить младшего брата во время грозы. Все случилось на горе Блу-Скай в штате Колорадо, на высоте около 4350 метров, когда Леви Стробел совершал пеший поход вместе с младшим братом и тремя взрослыми. Юный Леви закрыл собственного брата от молнии, пожертвовав своей жизнью. Младший брат также получил ожоги, но выжил, его доставили в больницу.

Ранее молния ударила в группу туристов в Красноярском крае.