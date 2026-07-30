15-летний подросток защитил младшего брата от молнии ценой своей жизни

Подросток из США не выжил, спасая младшего брата от молнии во время грозы

В США 15-летний подросток не выжил, пытаясь защитить младшего брата во время грозы. Об этом пишет People.

Несчастный случай произошел 26 июля на горе Блу-Скай в штате Колорадо, на высоте около 4350 метров. Леви Стробел совершал пеший поход вместе с младшим братом и тремя взрослыми.

В какой-то момент на группу обрушилась сильная гроза. Согласно заявлению семьи, в последние минуты жизни Леви проявил мужество и самоотверженность, бросившись к брату, чтобы прикрыть его от удара.

Спасатели прибыли на место происшествия и немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти подростка не удалось. Его младший брат получил тяжелые травмы и был доставлен вертолетом в больницу Денвера.

Трое взрослых, находившихся с ними, отделались легкими повреждениями и не нуждались в госпитализации.

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