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Общество

Молния ударила в группу туристов в Красноярском крае

В Красноярском крае молния ударила в группу туристов
Telegram-канал К24 — новости Красноярского края

В Красноярском крае в группу туристов примерно из 50 человек ударила молния. Об этом сообщает «К24».

Все случилось в период с 16 по 19 июля в рамках тура «Знакомства с Ергаки». Две группы туристов объединили и начали восхождение, несмотря на плохую погоду — такое решение принял гид. По словам туристов, в какой-то момент в их группу ударила молния.

Все выжили, однако одного из мужчин пришлось эвакуировать спасателям — у него него обгорели руки и ноги, зафиксирован перелом. Другой турист стал жаловаться на боль в груди, теперь вся его семья планирует проверить сердце и зрение после инцидента.

По словам участников восхождения, компания «ТурБас» и гид после случившегося не принесли извинений. Отмечается, что гид, который вел группу, начал проводить коммерческие туры только в июне. В описании маршрута было указано, что особая подготовка не требуется. Руководитель фирмы пообещал уволить гида и провести внутреннюю проверку, однако туристы намерены добиваться вмешательства правоохранителей.

Ранее сообщалось, что российский альпинист остался без пальцев из-за сбежавшего гида в Гималаях.

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