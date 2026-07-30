В Сербии ищут пропавшую по пути в ночной клуб россиянку

ТАСС: МВД Сербии сообщило о поисках пропавшей в Белграде туристки из РФ

Полиция Сербии разыскивает пропавшую без вести в Белграде гражданку России. Об этом ТАСС сообщили в МВД страны.

Речь идет о 27-летней россиянке Людмиле Турковой, которая пропала вечером 25 июля в белградском муниципалитете Палилула. Девушка сказала подруге, что пойдет в ночной клуб неподалеку, в 23:00 отправила близким последнее сообщение и перестала отвечать на звонки.

В пресс-службе российского посольства в Белграде заявили, что получили обращение от родственников Турковой вечером 29 июля, и заверили, что поддерживают связь со всеми сербскими ведомствами, чтобы следить за развитием ситуации.

Мать девушки Юлия рассказала 360.ru, что ее дочь поехала в Сербию к подругам в гости, сняла апартаменты на неделю, но после ухода в клуб так туда и не вернулась, оставив все вещи.

По словам женщины, для запуска полномасштабных поисков сербской полиции якобы требовалось заявление, поданное через Интерпол. Мать Турковой отметила, что на оформление этого документа уходит от 15 до 20 дней.

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