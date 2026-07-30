Россиянка пропала в Сербии

Гражданка России Людмила без вести пропала в Белграде. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, 25 июля 27-летняя россиянка сказала своей подруге, что пойдет в ночной клуб, расположенный в муниципалитете Палилула. Ближе к 23:00 девушка последний раз отправила сообщение близким и пропала без вести. У ее подруги есть сомнения, что Людмила добралась до заведения. Россиянка перестала отвечать на звонки в тот же вечер.

Подруга пропавшей заявила, что полиция Сербии примет заявление после того, как Интерпол перешлет обращение, которое подала мама девушки в России.

До этого в Подмосковье нашли 13-летнюю девочку, которая ушла искать сережку и пропала без вести. Подросток пропал вечером 19 июля из садоводческого товарищества «Биоприбор» в Пущино. Ее мать рассказала, что она пошла искать потерянную на улице сережку, а смартфон оставила дома. При себе у подростка был только фонарик.

Поиски были начаты практически сразу же после того, как мать девочки поняла, что та слишком долго не возвращается и с ней невозможно связаться.

Ранее пропавшего на месяцы россиянина нашли в китайской тюрьме.