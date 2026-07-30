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Общество

Русскоязычных туристов обокрали на полмиллиона евро в европейской стране

TourDom: у русскоязычных туристов украли 45,9 млн рублей в Италии
Johannes Neudecker/Global Look Press

У русскоязычных туристов в итальянской Пизе украли €500 тыс. (45,9 млн руб). Об этом сообщает TourDom.

По информации туроператора, отдыхающие оставили вещи в автомобиле на платной стоянке и пошли гулять по городу. Когда туристы вернулись, они обнаружили разбитые окна машины — из нее пропали четыре чемодана с одеждой и рюкзак.

«Забрали все вплоть до трусов», — сказала гид, которая помогла пострадавшим написать заявление в полицию.

Деньги и документы у туристов были с собой, но злоумышленники украли у них ценные вещи, общий ущерб которых составил €500 тыс.

В июле сообщалось, что в Париже у американского миллиардера пропал чемодан с драгоценностями общей стоимостью около €1,3 млн. Мужчина прилетел из Ниццы. В его отель доставили два чемодана вместо трех. Как сообщал Le Parisien, среди пропавших ценностей было кольцо стоимостью €800 тыс., а также несколько других ювелирных изделий.

Ранее сообщалось, что воры вынесли драгоценности на 4 млн из музея ювелирного искусства во Франции.

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