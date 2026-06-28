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Общество

Мужчина спрятал тело 17-летней девушки в чемодан и попался

Австралиец расправился с 17-летней тайской девушкой и спрятал ее тело в чемодан
Wikimedia Commons

В Таиланде задержали 46-летнего гражданина Австралии, которого подозревают в расправе над 17-летней девушкой, найденной в чемодане. Об этом пишет The Guardian.

Мужчину остановили вечером в пятницу, 26 июня, в бангкокском аэропорту Суварнабхуми, когда он готовился к вылету в Перт. За несколько часов до этого в Паттайе, рядом с железнодорожными путями, нашли чемодан, в котором находилось тело жертвы со следами насилия.

По данным следствия, рано утром в четверг австралиец вместе с тайской девушкой вошел в квартиру, а спустя несколько часов покинул здание с крупным чемоданом, который погрузил на мотоцикл, и уехал.

Полиция пока не предъявила иностранцу окончательные обвинения, но арестовала его. Австралийские власти подтвердили, что оказывают консульскую помощь задержанному.

Ранее женщина разрубила тело мужа надвое и 15 лет хранила в морозильной камере.

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