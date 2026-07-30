В Башкирии дома и соцобъекты повреждены из-за сильного ветра и града

В населенных пунктах Башкортостана повреждены 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта в результате сильного ветра и града. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в мессенджере «Макс».

«В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки», — рассказала пресс-служба.

В селе Благовар частично повреждена кровля частной фермы, град нанес ущерб зданиям сельскохозяйственного предприятия, двум транспортным средствам, хозпостройке.

Также в населенном пункте Верхние Каргалы пострадали частный дом и надворные постройки. В селе Гафури Буздякского района — кровли детского сада и неэксплуатируемой котельной. В Комсомоле повреждена часть крыши сельского дома культуры. Кроме того, пострадали кровли 19 частных жилых домов.

Как уточнили в МЧС, на местах работают комиссии администраций муниципальных районов, проводится оценка ущерба.

По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре человека и две единицы техники от МЧС России.

25 июля ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростовскую область. Власти ввели режим ЧС. В Ростове-на-Дону повалило более тысячи деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за непогоды к врачам обратился 51 человек.

Ранее на Алтае десятки населенных пунктов оказались обесточены из-за урагана.