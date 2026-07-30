Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Башкирии дома и соцобъекты повреждены из-за сильного ветра и града

МЧС: в Башкирии из-за сильного ветра и града повреждены крыши домов
ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан

В населенных пунктах Башкортостана повреждены 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта в результате сильного ветра и града. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в мессенджере «Макс».

«В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки», — рассказала пресс-служба.

В селе Благовар частично повреждена кровля частной фермы, град нанес ущерб зданиям сельскохозяйственного предприятия, двум транспортным средствам, хозпостройке.

Также в населенном пункте Верхние Каргалы пострадали частный дом и надворные постройки. В селе Гафури Буздякского района — кровли детского сада и неэксплуатируемой котельной. В Комсомоле повреждена часть крыши сельского дома культуры. Кроме того, пострадали кровли 19 частных жилых домов.

Как уточнили в МЧС, на местах работают комиссии администраций муниципальных районов, проводится оценка ущерба.

По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре человека и две единицы техники от МЧС России.

25 июля ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростовскую область. Власти ввели режим ЧС. В Ростове-на-Дону повалило более тысячи деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за непогоды к врачам обратился 51 человек.

Ранее на Алтае десятки населенных пунктов оказались обесточены из-за урагана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!