На Алтае десятки населенных пунктов оказались обесточены из-за урагана

МЧС: ураган оставил без света 44 населенных пункта в Алтайском крае

Сильный шторм обрушился на Алтайский край, оставив без электроснабжения 44 населенных пункта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, ураганный ветер повредил крыши домов и повалил деревья.

«Из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощековском и Чарышском районах, без электроэнергии 44 населенных пункта, более 6000 домовладений», — отмечается в сообщении.

Жители Краснощековского района сообщили о 17 случаях повреждения кровель зданий, также зафиксированы обращения из-за упавших деревьев.

Для ликвидации последствий непогоды на места ЧП направлены оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС, подразделения пожарно-спасательного отряда и краевого спасцентра. Всего задействованы 27 специалистов и четыре единицы техники. Для мониторинга обстановки планируется использовать беспилотники.

Готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В главном управлении МЧС создан межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края, подчеркнули в министерстве.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область. В результате были повреждены дома и автомобили. Помимо Кушвы, пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новой Ляли. Ураган оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона.

Ранее в Воронежской области сорванная ветром крыша ТЦ упала на авто и попала на видео.