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Общество

Не выжившего на стройке в Петербурге рабочего спрятал в лесу гендиректор подрядчика

78.ru: рабочего, не выжившего на стройке, спрятал в лесу гендиректор подрядчика
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Петербурге рабочего, который не выжил при падении на стройке, спрятал в лесу генеральный директор подрядчика. Об этом сообщает 78.ru.

Разбившийся мужчина трудился на восстановлении частично обрушившегося жилого дома на Большой Зелениной улице. По предварительным данным, руководитель «СтройПроекта» допустил несчастный случай на стройплощадке, а затем попытался спрятать рабочего. Сейчас мужчину допрашивают.

Мужчину без признаков жизни обнаружили прохожие 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина трудился на стройке и упал с высоты пятого этажа, получив несовместимые с жизнью травмы. По подозрению в попытке скрыть случившееся, спрятав рабочего в лесу, задержали его руководителя.

Ранее сообщалось, что в Приморье двое рабочих разбились после обрыва троса строительного лифта.

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