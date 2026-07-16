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Общество

В Приморье двое рабочих разбились после обрыва троса строительного лифта

Во Владивостоке рабочие не выжили из-за обрыва троса на стройке

Во Владивостоке на стройке жилого комплекса на улице Невельского произошел инцидент со строительной люлькой. Как сообщает Telegram-канал NEWS.VL, в результате пострадали двое рабочих.

По предварительным данным, они сорвались с большой высоты из-за обрыва троса строительного лифта.

На место оперативно прибыли полиция, скорая помощь и другие экстренные службы. Медики пытались помочь пострадавшим, однако спасти их не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, на стройплощадке проводится проверка.

15 июля лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в башне «Москвы-Сити». По данным источника, в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них сорвался вниз с седьмого этажа. Внутри кабины находились несколько человек, пострадавшие пожаловались на боли в конечностях.

Ранее в Москве рухнул неправильно собранный строительный лифт с монтерами.

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