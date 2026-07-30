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Общество

Дело завели после падения ребенка с четвертого этажа в Кирове

В Кирове завели дело после падения ребенка с четвертого этажа
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Кирове завели уголовное дело после того, как ребенок выпал с четвертого этажа. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В отношении матери малолетнего возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. Предварительно, женщина могла оставить ребенка без присмотра — в этот момент он забрался на подоконник и выпал из окна.

Инцидент произошел, когда четырехлетний мальчик находился дома с матерью. Он выпал из окна и рухнул вниз, однако очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его. Врачи не обнаружили у ребенка травм и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Информацию о случившемся передали медикам и полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребенок выпал из окна и остался жив.

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