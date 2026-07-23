В Москве двухлетний ребенок выпал из окна и остался жив

В Москве устанавливаются обстоятельства падения из окна двухлетнего мальчика, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Зверинецкая, ребенок 2024 года рождения упал с высоты второго этажа. Мальчик выжил, подробности о его состоянии неизвестны. По предварительной информации, несовершеннолетний остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и упал с высоты второго этажа.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

До этого похожий случай произошел в Москве, 11-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа. Она находилась дома с семьей. В какой-то момент один из взрослых услышал ее крик из комнаты и побежал на помощь, но помещение оказалось пустым, а окно — открытым. В результате падения с высоты школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее в Тюмени семилетний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил.