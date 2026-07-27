В Кирове очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа

В Кирове ребенок выпал из окна и уцелел благодаря поймавшим его очевидцам

В Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в микрорайоне Радужный, сообщили в УМВД по региону.

По данным полиции, мальчик находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник и сорвался вниз, однако очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его.

Около 15:00 26 июля информация о происшествии поступила в отдел полиции и была сразу передана медикам, которые выехали на место происшествия. Врачи не обнаружили у мальчика травм и повреждений, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время полиция проводит проверку, действиям матери будет дана правовая оценка.

До этого двухлетний мальчик выпал из окна в Калининграде и выжил благодаря поймавшим его прохожим. В результате ребенок не получил серьезных травм, однако его все равно отправили на осмотр в детскую больницу.

Ранее в Москве 16-летний подросток выпал из окна после употребления галлюциногенов.